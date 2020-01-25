также в разделеОбщество
Зеленского просят запретить въезд из Китая в связи с коронавирусом 26
СБУ обезвредила более 480 кибератак на государственные органы и инфраструктуру 7
В Минобороны рассказали о состоянии раненого бойца ВСУ 13
Киберполиция разоблачила лиц, которые создавали платформы для онлайн-казино 20
24 января. Картина дня 20
В Болгарии задержали подозреваемого по делу Гандзюк Левина 20
Руководителя Закарпатского облавтодора задержали за вымогательство 16
СМИ: На борту PS752 была украинка, компании которой подозревают в нарушении эмбарго ООН 38
В Украине создали группу по борьбе с последствиями изменения климата 11
Поэтапное повышение пенсионного возраста некоторым категориям лиц признали неконституционным 40
Суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест 22
На Донетчине ликвидировали информаторскую сеть боевиков 71
Гончарук говорит, что Украине не стоит волноваться из-за коронавируса 26
Задержаны подозреваемые в нападении на ювелиров в Хмельницком 23
САП закрыла дело против Охендовского 10
Второй после Иловайска: ОГП установил факт вероломства боевиков при подрыве ДАП 44
ГБР обвиняет нардепов от ЕС в нарушении закона 83
Чиновник предприятия Укроборонпрома погорел на взятке 12

Сепаратисты на Донбассе блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ у участков разведения сил на Донбассе. Об этом в субботу, 25 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что 24 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители незаконных вооруженных формирований снова запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту.

«Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ у участков разведения сил и средств со стороны вооруженных формирований", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В отчете СММ отмечается, что в результате наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ. Представители патруля СММ заявили, что гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

«Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований и нарушения Минских договоренностей», - обращает внимание Украинская сторона СЦКК.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги