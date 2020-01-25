За сутки, 24 января, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

По этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Оккупанты стреляли неподалеку Талаковки, Песков, Павлополя, Опытно, Невельского, Новолуганского, Луганского, Орехово.

С начала текущих суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя.

Напомним, на Донетчине ликвидировали информаторскую сеть боевиков.