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В немецком городке Рот-ам-Зее в результате стрельбы погибли шесть человек.

Полиция пока официально не подтвердила эту информацию, но детали стрельбы публикует издание Bild, пишет «Европейская правда».

Выстрелы прозвучали  около 12:45 в пятницу в гостевом доме «Deutscher Kaiser». Как утверждает газета, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.

Стрелок оказался 1983 года рождения. Он - гражданин Германии. Ранее сообщалось о его задержании сразу после расстрела шести человек. Количество раненых пока точно не известно.

Предыстория стрельбы пока остается загадкой. Впрочем, по информации издания, погибшие являются членами одной семьи.

Рот-ам-Зее - населенный пункт, в котором проживает 5200 жителей.
ForUm

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