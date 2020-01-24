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Сотрудники полиции Хмельницкой области задержали группу лиц по подозрению в совершении разбойного нападения на двух предпринимателей, которые занимались изготовлением ювелирных изделий.

Как сообщает пресс-служба полиции, преступление было совершено 17 апреля 2019. Тогда трое мужчин в масках вблизи ресторана «Колизей» по улице Курчатова в Хмельницком напали на двух жителей Донецкой области, которые занимаются ювелирным делом.

Злоумышленники, распилив слезоточивый газ в салон автомобиля потерпевших, отобрали у них сумку, в которой находилось около 3,5 кг ювелирных изделий, более 150 тыс. гривен и ноутбук.

С места происшествия нападавшие скрылись на автомобиле «Форд», который впоследствии сотрудники криминальной полиции нашли сожженным возле места совершения разбойного нападения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). В ходе расследования была предпринята ряд следственных и оперативных мероприятий, в результате которых полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей Хмельницкого.

Сейчас всем трем мужчинам объявлено о подозрении в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах и совершенного организованной группой.

Санкция ч. 4 статьи 187 УК предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Двум задержанным в качестве меры пресечения суд назначил содержания под стражей без возможности внесения залога.
ForUm

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