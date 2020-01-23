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Министр финансов США Стивен Мнучин критически отозвался о 17-летней эко-активистке Грете Тунберг, посоветовав ей, перед тем, как читать лекции мировым лидерам, поучить основы экономики в колледже. Об этом сообщает Голос Америки.

Отвечая во время Всемирного экономического форума на вопрос о том, стоит ли Америке прислушиваться к призывам Тунберг и отказаться от ископаемого топлива, Мнучин ответил: «Она – главный экономист? Кто она такая? Я запутался». Мнучин добавил, что ремарка была шуткой.

«После того как она изучит экономику в колледже, она может вернуться и нам объяснить», - отметил американский министр.

Мнучин назвал вопросы охраны окружающей среды «сложными», приведя пример электромобилей, которые считаются менее вредными для природы, но батареи, использующиеся в электромобилях, имеют негативное влияние на экологию.

Тунберг, которая является одним из лидеров движения против изменения климата, во время своего выступления во вторник призвала лидеров немедленно отказаться от применения ископаемого топлива.

«Интересно, что вы скажете своим детям о причине вашего провала и того, что перед ними предстал климатический хаос, который вы сознательно вызвали?» - заявила Тунберг.

Вопрос изменения климата является одним из центральных на нынешнем Всемирном экономическом форуме. Организаторы форума в Давосе призвали бизнес-участников мероприятия пообещать к 2050 году уменьшить выбросы двуокиси углерода к нулю.
ForUm

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