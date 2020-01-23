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Житель Киева выплатил за один раз 883 616,09 гривни задолженности по уплате алиментов, сообщили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции в Киеве.

«Почти 15 лет отец уже совершеннолетней Татьяны не уплачивал алименты для ее развития и ежедневных потребностей», — сообщили в управлении.

Ежемесячно, начиная с марта 2005 года, отец обязывался платить 1/4 часть своих доходов на нужды дочери. Однако благодаря действенным методам воздействия, а именно: временному запрету выезда за границу и управления транспортным средством, мужчина заплатил дочери всю сумму долга.
ForUm

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