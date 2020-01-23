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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в запрещенный для размещения тяжелого вооружения и военной техники район.

В ежедневном отчете от 22 января СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Заиченко, Сосновское, Новоазовск и Приморское на юге Донецкой области.

Необходимо отметить, что через эти блокпосты осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

«Ограничение свободы передвижения патрулей Миссии в указанный район могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижения или подготовку войск», - подчеркнули в СЦКК.
ForUm

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