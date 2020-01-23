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Офиса генерального прокурора сообщил о подозрении руководителю артиллерийского подразделения «2 Отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2 армейского корпуса народной милиции» «ЛНР» в нарушении законов и обычаев ведения войны.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Так, по данным следствия, указанный гражданин Украины 30 августа 2016, находясь на территории поселка Веселая Гора Луганской области, действуя умышленно, совместно с другими участникам террористической организации «ЛНР» и представителями ВС РФ осуществил артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры и гражданского населения города Счастье Луганской области.

В результате указанных действий погибло гражданское лицо, разрушено и повреждено 23 неподвижные объекты гражданской инфраструктуры и 5 транспортных средств.
ForUm

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