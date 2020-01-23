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Президент Греции Прокопис Павлопулос 23 января сообщил Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, что ожидает от него полной и безоговорочной поддержки главы Фанара.

Фото: Иерусалимский патриархат

Об этом сообщает romfea.gr.

«Мы с нетерпением ожидаем, приведя в качестве главного примера Церкви Греции, вашей полной поддержки Вселенского Патриархата Константинополя и Вселенского Патриарха Варфоломея в его борьбе за представительство и поддержку православного христианства, особенно в эти трудные и неспокойные времена», – сказал Павлопулос.

Политик также заверил, что государственная власть Греции находится «на стороне Иерусалимского Патриархата» и поддерживает его борьбу за принципы и ценности Православия.

Ранее Патриарх Феофил III выступил с миротворческой миссией и для того, чтобы предотвратить надвигающуюся угрозу раскола в мировом Православии инициировал созыв Совета Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Он пригласил главу Фанара на этот Совет, однако тот назвал созыв Совета Предстоятелей в Иордании не каноническим и потребовал не настаивать на проведении данного мероприятия.
ForUm

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