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Совет Европы похвалил Польшу за шаги по улучшению интеграции ромов, одновременно обратив внимание на атмосферу нетерпимости, расизма и ксенофобии в стране. Об этом говорится в докладе Совета Европы «О защите национальных меньшинств в Польше», сообщает «Европейская правда».

Среди положительных тенденций Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств отметил значительный прогресс Польши в интеграции сообщества ромов в период 2014-2020 годов, особенно в области образования.

«Однако правовая база, которая защищает права национальных меньшинств в период мониторинга, в значительной степени не изменилась. К сожалению, не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком», - говорится в сообщении.

Также эксперты Совета Европы обратили внимание на то, что несмотря на значительное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает явную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

«Причем самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы», - говорится в докладе.

«Необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти», - отметили в Совете Европы.

 
ForUm

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