Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что Украина является очень значительным торговым партнером для США. Об этом Помпео сказал в интервью Bloomberg, опубликованном на сайте Госдепартамента, сообщает УНИАН.



«Украина находится между демократией и тиранией в самой восточной части Европы. Это государство, отказавшееся от своего ядерного оружия в конце «холодной войны», и Америка взяла обязательства ... Мы будем помогать им (украинцам. – Ред.) многим, чтобы они могли быть в безопасности, быть суверенным нацией», - отметил Помпео.

По его словам, Украина - «очень значительный торговый партнер для Соединенных Штатов Америки. У Америки много интересов в отношении Украины, и я думаю, объем ресурсов, в отношении которых у нас есть обязательства, отражает уровень заинтересованности».

Напомним, Помпео подтвердил, что планирует посетить Украину в ближайшее время.



