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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео посетит Киев 30 января. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что 29-30 января Помпео посетит Лондон, 30 января – Киеве, 1 февраля –Минск.

1-2 февраля Помпео посетит Нур-Султан (Казахстан), а 2-3 февраля – Ташкент (Узбекистан).

Напомним, визит Помпео в Киев был запланирован на 3 января, но был перенесен.
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