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Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти назвал Украину среди ТОП-3 приоритетных стран в регионе. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский поблагодарил президента ЕБРР за портфель проектов в размере 1,115 млрд евро в 2019 году в Украине.

«Я очень рад, что наше конструктивное сотрудничество дает такие результаты. И надеюсь, что это станет нашим новым нормальным уровнем сотрудничества», - отметил Зеленский.

«Это цель, которую мы с вами ставили перед собой на нашей первой встрече», - добавил президент Украины.

Глава ЕБРР выразил удовлетворение прогрессом реформ в Украине, назвав нашу страну среди ТОП-3 приоритетных в регионе. Международная финансовая структура рассматривает возможности для новых проектов в Украине.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году инвестировал более 1,1 миллиарда евро в 51 проект в государственном и частном секторах Украины.
ForUm

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