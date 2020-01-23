Министр образования и науки Украины Анна Новосад назвала «неудачной формулировкой» свои слова относительно низкой зарплаты на занимаемом посту.

«Мне важно воплотить те изменения, которые мы, как правительство, пообещали, когда начали работу. Это мой основной мотиватор», - написала она на своей странице в Facebook.

Новосад не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем - 8 тысяч или работа ученых на 0,75 ставки. «Я осознаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессиональным людям. И это то, что мы больше дискутируем с Кабмином и Минфином. Одна из ключевых задач правительства в рамках реформ - рост заработных плат педагогов и ученых», - подчеркнула она.

По словам министра, зарплата чиновников отвечала результатам их работы. «Это должна быть четкая и прозрачная система. Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно» - подытожила она.

Ранее Новосад заявила, что ее зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривен – и хотя этих средств ей хватает, чтобы «нормально прожить», содержать за них ребенка, если захочет родить, она не сможет.