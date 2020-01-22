Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила финалистов повторного конкурса на занятие должности председателя Государственной службы этнополитики и свободы совести.
Фото из открытых источников
Наибольшее количество баллов по результатам собеседования набрал Андрей Юраш, глава Департамента по делам религий и национальностей в бывшем Министерстве культуры, который открыто выступал против Украинской Православной Церкви.
Вместе Андреем Юрашем в финал прошли бывший председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников, доцент Киево-Могилянской академии Елена Богдан и преподаватель Киевской духовной академии Украинской Православной Церкви Сергей Бортник.
Кроме того, стало известно об общем количестве баллов, которые получили финалисты:
Андрей Юраш - 9,57
Юрий Решетников - 9,29
Елена Богдан - 8,01
Сергей Бортник - 7,7.
Выводы комиссии являются рекомендательными.
Кандидатов ждет собеседование с министром культуры, молодежи и спорта Владимиром Бородянским.
По его результатам он должен предложить одного среди этих кандидатов и передать на голосование в Кабмин, который и определит победителя.
Миллионы верующих Украинской Православной Церкви надеются на взвешенное решение министра Владимира Бородянского о назначении на должность главы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести кандидата,который не будет, злоупотребляя властью и служебным положением, ущемлять интересы и проводить дискриминационную политику в отношении Украинской Православной Церкви.
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