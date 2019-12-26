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Директор Департамента Минкульта по вопросам религий Андрей Юраш 24 декабря допрошен в рамках расследования факта злоупотребления им властью или служебными полномочиями.

Фото: Цензор

Уголовное производство начато полицией еще в апреле, когда стало известно о том, что Юраш фактически помог сфабриковать дело, подписав некое «Религиоведческое заключение», сообщает «Страна» со ссылкой на источник в полиции.

Речь идет о нашумевшей истории протоирея Виктора Земляного, которого СБУ в Ровенской области обвинило в разжигании конфликтов на религиозной почве. В материалах дела оказался интересный документ – «Религиоведческое заключение», заверенное подписью директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андреем Юрашем.

Фактически этот документ лег в основу уголовного преследования священника за его высказывания и статьи, ведь Юраш указал в заключении, что «содержание рецензируемых публикаций не только потенциально оскорбляет чувства верующих УПЦ КП и УАПЦ, но и подстрекает и провоцирует часть православного сообщества Украины и, в связи с этим, может быть расценено как сознательное настраивание верующих УПЦ против других православных конфессий, действующих на законных и равноправных с ними основаниях».

В тоже время, в полиции отмечают, что не существует ни одного нормативного акта, который предоставлял бы Министерству культуры Украины, его подразделениям или должностным лицам право проводить экспертные исследования по вопросам религиоведческой экспертизы в рамках уголовного производства. То есть, по версии следствия, Андрей Юраш, злоупотребляя своим служебным положением, сделал религиоведческий вывод, не имея ни поручения следствия, ни квалификации эксперта, не привлекая к этому соответствующих специалистов, как того требует законодательство Украины.

По информации источника в полиции, сейчас фигурант уголовного расследования Андрей Юраш пытается найти способы «замять дело», ведь расследование может помешать ему занять новую руководящую должность. На это раз – возглавить Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести, созданную в июне нынешнего года. Юраш участвует в конкурсе, который не прошел с первого раза, поскольку результаты были обнулены.
ForUm

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