В 2019 году Украина рекордно сократила производство молока – до 9,69 млн тонн, или на 3,7%. Украинские переработчики недополучили 377,1 тысячи тонн сырья.

Об этом, опираясь на данные Госстата, ForUm’у сообщили в Ассоциации производителей молока.

«Все годы независимости украинская молочная отрасль демонстрирует сокращение производства молока. Однако именно в 2019 впервые зафиксировали такие рекордные темпы падения, когда общий сбор молока «не дотянул» до отметки в 10 млн тонн. Причина – сокращение поголовья дойных коров. Так, предприятия вырезали коров из-за непонятной ситуации с введением рынка земли, неполных выплат компенсаций существующих программ господдержки, а также слухах о существенном их сокращении в 2020. Поэтому некоторые предприятия или полностью закрыли молочное направление бизнеса, или максимально сократили поголовье, пока только низкопродуктивного скота, для аккумуляции средств. Значительное количество ферм заморозили инвестиционные инфраструктурные проекты, есть и такие, которые полностью разочарованы государственной политикой в ​​сфере поддержки животноводства и рассматривают вопрос закрытия молочного бизнеса. Среди населения сокращение производства молока происходило из-за низкой цены на сырье низких сортов, которые производятся большинством домохозяйств. К другим, не менее важным причинам, относятся уменьшение численности трудоспособного населения в сельских местностях, трудовая миграция и нарастание настроений нежелания содержания скота», - говорится в сообщении.

В целом, самым масштабным сокращение производства сырьевого молока было у хозяйств населения, где падение составило 4,6%, а это – 339,3 тыс. Тонн. Сокращение отмечалось почти по всем регионам: на Киевщине - на 15%, в Винницкой - 9,7%, на Запорожье - на 9,7%, на Николаевщине - 9,6%, на Черниговщине - 9,1%, в Черкасской области - 8,6%, на Волыни - 8,3%, в Житомирской области - 7,6%. В 2019 году общий надой в частном секторе составил 6,97 млн тонн.

Среди молочно-товарных ферм сокращение производства было меньше - 3,7%, до 27,2 млн тонн.

В 2020 году ожидается дальнейшее сокращение производства сырьевого молока.

«Производство молока населением будет и в дальнейшем сокращаться. Несмотря на то, что молока от домохозяйств поступает на переработку только четвертая часть, дальнейшее сокращение приведет к увеличению дефицита молока на перерабатывающих предприятиях. Компенсировать его можно было бы за счет увеличения производства промышленного молока. Однако ситуация в данном случае зависит не от фермеров, а от государства. Ведь существующие ныне программы поддержки, к сожалению, неэффективны и не решают глобальных кризисных вопросов. Выходом из ситуации может стать снижение ставки НДС на молокопродукты с 20% до 6-8% по аналогии со странами Европейского Союза», - резюмировали в ассоциации.