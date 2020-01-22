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В Киеве разоблачили двух человек во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме 20 тыс. долларов США и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, по результатам проведения следственных действий правоохранители задержали указанных лиц в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.

Задержание произошло в одном из ресторанов. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрание им меры предосторожности. Следственные действия продолжаются.
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