В Киеве разоблачили двух человек во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме 20 тыс. долларов США и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, по результатам проведения следственных действий правоохранители задержали указанных лиц в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.

Задержание произошло в одном из ресторанов. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрание им меры предосторожности. Следственные действия продолжаются.