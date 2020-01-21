Отпевание погибших в авиакатастрофе сбитого самолета совершили священнослужители Украинской Православной Церкви на Черниговщине, Херсонщине и в Киеве.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, девять членов экипажа и двух пассажиров рейса PS 752 доставили на родину в аэропорт «Борисполь» накануне, их встречали тысячи людей, чтобы отдать последний долг погибшим.

В Козельце Черниговской области в последний путь провели погибшего в авиакатастрофе самолета Международных авиалиний Украины старшего бортпроводника рейса PS752, Игоря Матькова.

«Проститься с Игорем собралось более полутысячи человек - родные, друзья, коллеги, земляки. Накануне вечером у родного дома люди встречали кортеж с гробом живым коридором со свечами и лампадками в руках», - сообщает kozsr.gov.ua.

Чин отпевания над Игорем Матьковым совершили в соборе Рождества Богородицы клирики Черниговской епархии.

В Николаевском храме села Новая Маячка Алешковского благочиния Херсонской епархии УПЦ состоялось отпевание бортпроводницы Екатерины Стадник.

«С погибшей Екатериной в родительском доме попрощались односельчане. Люди шли с цветами, большинство не сдерживало слез. 21 января, Екатерине Стадник должно было исполниться 28 лет. Похоронили Екатерину Стадник на новом кладбище в Новой Маячке», - сообщили nk-online.com.ua

В Киеве на Дарницком кладбище похоронили 25-летнюю стюардессу Юлию Сологуб, также погибшую в авиакатастрофе в Иране. Об этом сообщается на странице Дарницкой районной государственной администрации в городе Киеве.

Чин отпевания совершили на территории храма мученицы Раисы Александрийской Украинской Православной Церкви.

«Дарница предоставила последний приют одному из членов золотого экипажа – Юлии Сологуб, ей было всего 25. Дарница скорбит вместе со всем миром», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в СМИ, в авиакатастрофе рейса PS 752 погибло 176 человек.

9 января в аэропорту Борисполь украинцы встретили борт с погибшими при крушении самолета МАУ в Иране 9 украинцами.

В Украинской Православной Церкви возносили молитвы за упокой погибших жертв трагедии.