Будапештский суд приказал освободить из-под стражи и вернуть под домашний арест украинского капитана круизного лайнера, который прошлой весной столкнулся с экскурсионным катером в центре Будапешта.

Об этом заявил в понедельник представитель главной прокуратуры города, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hirado.

Ференц Раб заявил, что решение суда противоречит позиции обвинения, добавив, однако, что прокуратура «на данный момент исчерпала все свои процессуальные варианты».

Это означает, что украинский капитан Юрий К. (которому около 65 лет) может выходить из квартиры только с разрешения и должен носить электронное устройство.

Напомним, прогулочный катер «Русалка», построенный в Херсоне в 1949 году, затонул 29 мая 2019 года в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии, в результате чего погибли 27 человек.

На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

С 13 июня украинский капитан 64-летний одессит Юрий Ц. находился под домашним арестом без права покидать пределы города. Позже Верховный суд Венгрии взял его под стражу.