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Военное следствие предъявило заместителю начальника генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей, следует из оглашенных в суде материалов уголовного дела.

В материалах, оглашенных судьей Второго окружного военного суда, говорится, что 18 октября 2019 года Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, передает Интерфакс.

Он обвиняется в хищении в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно. Во вторник, 21 января, этот суд рассматривает жалобы на арест имущества генерала.

Как следует из документов, уголовное дело, по которому обвиняемым стал Арсланов, было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года, следует из материалов.

О претензиях правоохранительных органов к Арсланову стало известно осенью 2019 года.

Привлечь к ответственности Арсланова следствие смогло в связи с сотрудничеством других фигурантов, отмечали источники СМИ. Сам генерал, находящийся под подпиской о невыезде, вину не признает, сообщал  осведомленный источник.
ForUm

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