Цены растут, зарплаты тоже, но мы убеждены, что не настолько же быстро. Пора учиться зарабатывать пассивно, по-европейски. А что это такое?

На днях популярный сайт numbeo.com, одна из самых полных онлайн-баз данных о потребительских ценах в разных уголках мира, опубликовал ежегодный рейтинг стоимости жизни в странах (Cost of Living Index by Country). Украина в его списках традиционно занимает места во второй сотне (всего изучили 132 страны). За последние годы жизнь у нас, как утверждает ресурс, заметно подорожала. Но различных рейтингов и индексов публикуется много, чуть ли не ежемесячно. Их данные путают рядового украинца. Как же разобраться, в каком состоянии наша экономика и уровень жизни? Следует ли из данных Numbeo, что из категории обнищавших мы перешли в «разбогатевшие»?

Конец эпохи «дешевых удовольствий»

По версии numbeo.com, среди 132 стран в рейтинге этого года Украина - на 107-м. Популярный ресурс на основе отзывов пользователей рассчитывает индекс продовольственных цен и покупательную способность, и ориентируясь на них, строит рейтинги «самых дорогих стран». Еще в 2018 году ресурс отводил нам 113-е, и всего за два года индекс продовольственных цен вырос с показателя 25,9 до 33, а покупательная способность при этом почти не изменилась (31,8 сейчас и 30,2 тогда). Интересно, что при этом Германия и Польша, например, откатились на несколько позиций, индекс продовольственных цен в них снизился на 9 и 5 единиц соответственно. Это не лучший, с точки зрения экономической науки, источник информации. Но впечатление о том, сколько стоит прожить неделю в Исландии или Индии, позволяет составить - над этим работают почти 500 тысяч корреспондентов. У нас, получается, становится все дороже. Хотя украинский потребитель чувствует себя растерянным. Почему цены и рейтинги растут, когда доллар падает? Это нам вообще выгодно или нет?

В соцсетях уже давно говорят, что продукты в супермаркетах Польши, Венгрии, Словакии вовсе не дороже, чем в украинских. Что некоторые категории у нас стоят, как в Испании, Германии или на Кипре, при этом еще и качественные. Дорогая жизнь и низкие зарплаты в противовес европейскому благосостоянию - вообще любимая тема украинцев. «Впечатления у людей верные - цены стали европейскими, - подтверждает экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. - Недавно сравнивали цены в супермаркетах и ​​на оптовых рынках Польши и Украины - по всем позициям польские цены ниже». Это одно из последствий вхождения в зону свободной торговли с ЕС, считает эксперт, естественный процесс, который еще не завершился. Но не мерило стоимости жизни в Украине.

Ничего удивительного в позициях Украины в рейтинге нет, считает эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ: 2018-2019 стали годами восстановления доходов и платежеспособности после системного глубокого кризиса 2014-2015 годов. «Для внешнего наблюдателя, измеряющего динамику несколькими годами, это кажется мощным ростом доходов», - говорит он. Зарплаты в Украине росли на 15-20% ежегодно при росте ВВП всего на 3-3,5%, что ненормально для Запада, где темпы развития доходов и экономики идут рядом. «Поэтому для иностранцев, которые не анализируют специфику каждой страны рейтинге, это - настоящий прорыв, - объясняет Кущ. - А в Украине на самом деле еще не восстановился докризисный уровень. К прежним доходов мы только подходим и то за счет ревальвации гривни в 2019-м». Конечно, если взглянуть на долларовый эквивалент - зарплаты украинцев выросли ощутимо.

Но параллельно и жизнь для иностранцев в Украине стала дороже, и это как раз показывают данные numbeo.com, считает эксперт. Это заметно по туристической статистике - еще в 2017-18 годах был рост наплыва туристов, а с 2019-го бюджетные гостиницы, хостелы Киева отмечают, что заполняемость начала сокращаться. «Несколько лет назад для иностранцев здесь все было дешево, 100 долларов были огромной суммой. А теперь, учитывая низкий уровень сервиса в стране, она стала для них достаточно дорогой, - объясняет Алексей Кущ. - Туризм «за дешевыми удовольствиями» постепенно спадает».

Как понять, густо ли в кармане

Хотя исследования ресурсов вроде numbeo.com достаточно адекватно отражают текущее состояние цен в стране, они все-таки часто опираются на случайный опрос, говорит Анна Харламова, кандидат экономических наук, доцент кафедры КНУ им. Шевченко.

100-процентно ориентироваться на такой источник не стоит, если хочешь понимать, как на самом деле дела в государстве. Для украинцев понятие стоимости жизни, платежеспособности - не в абсолютных цифрах, а в плоскости поведенческой экономики, считает Алексей Кущ. На наше восприятие состояния собственного кармана велико влияние фантомных болей прошлых лет. «Было время, когда уровень жизни рос, люди закрепили в памяти именно те высокие стандарты, - объясняет он. - Сейчас в обществе социально-психологическая фрустрация, боль не дает двигаться вперед». Отсюда и пространство для манипуляций нашим сознанием: если нажать на нужные кнопки, украинец будет считать себя обедневшим, а не сумевшим пережить глубокий государственный кризис относительно без потерь.

Япония или Южная Корея встали из полной разрухи, богатели постепенно, поколение за поколением, приводит пример эксперт. Держа в памяти полную разруху, граждане имели ощущение постоянного улучшения жизни. «В Украине же нездоровая цикличность уровней доходов бросает людей из холода в пламя и не дает сформироваться объективному восприятию реальности», - говорит Кущ.

Дороже жизнь стала или дешевле, надо судить по соотношению доходов к ценам, считает Олег Пендзин. «Наиболее показательны расходы семейного бюджета на питание, - говорит экономист. - Еще два года назад средняя семья тратила 51% на продукты, сегодня - 45-46%, и с этой точки зрения соотношения доходов к ценам немного выровнялось». Но европейская семья тратит на питание всего 12-18% доходов при том, что в Польше средняя зарплата - около 1200 долларов, а в Украине - 440-445. Кому дороже живется? «Говоря о показателях стоимости жизни, надо вспомнить, что в последние годы реальная зарплата заметно росла (в 2019-м - на 14-15%), - обращает внимание экономист. - В то же время социальные выплаты увеличивались, едва поспевая за уровнем инфляции». И получилось имущественное расслоение общества: кто имеет хорошую работу, стал жить немного лучше, а пользователи государственных соцгарантий зажили беднее (и тратят не 45, а около 60% дохода на питание). Богатый съел курицу, бедный - ничего, а статистика отметила, что обоим досталось по половине курицы, резюмирует Пендзин.

А в целом по стране серьезных улучшений нет и не предвидится, в бюджете до конца года заложен прожиточный минимум 2100 грн. «Фактический прожиточный минимум, рассчитанный по трем корзинам - 4200-4300 грн, - говорит Олег Пендзин. - А исходя из обязательств, взятых Украиной при присоединении к стандартам Международной организации труда, в корзине еще должны быть расходы на аренду жилья и образование. И тогда минимум должен достичь 5500 грн». Поэтому в этом году у получателей социальных выплат, рассчитанных на основе прожиточного минимума 2100, похоже, будет впечатление, как у интуристов - все в Украине дорожает, покупательная способность на месте.

Не так бедный, как неумелый

По всем экономическим признакам, Украина вполне официально среди бедных стран, но есть факторы, которые вносят существенные коррективы в оценку нашего статуса, считает Алексей Кущ. «Я бы назвал их поправочными коэффициентами. Например, теневая экономика, самообеспечения населения (от кустарного производства до заработков за границей), - перечисляет он наши «активы». - Люди частично повышают стандарты жизни собственными инициативами, чего не отражает статистика». Играют роль остатки советской, некогда мощной инфраструктуры (транспорт, энергетика, гидросистемы), что дает Украине преимущества по сравнению с африканскими, азиатскими тоже бедными странами - дешевую электроэнергию, например. «Плюс подавляющее большинство населения (процентов 90%) являются собственниками, совладельцами жилья, хозяйств, тогда как в Европе домовладельцев всего процентов 49, - говорит экономист. - И это все субъективные факторы благосостояния, которые трудно статистике охватить». Отсечь их и начать ориентироваться исключительно на зарплаты и пенсии - и мы на уровне Бангладеш. Хотя на самом деле ресурсы, чтобы не умереть с голоду, всегда есть.

И наши уникальные факторы - залог стабильного благосостояния - пока под угрозой. Пока наша сила, по словам Алексея Куща - в масштабности страны и большом внутреннем рынке, советском инфраструктурном наследии и структурированном агросекторе. Но эффект масштабности исчезает вследствие трудовой миграции и оккупации части территорий, инфраструктура почти полностью амортизирована, а открытие рынка земли в предложенном формате означает потерю аграрного разнообразия, которое до сих пор обеспечивало продуктовую безопасность. «Будет страна с монокультурами - рапсом, соей, подсолнечником, кукурузой, а большинство продуктов питания начнем импортировать», - делает вывод эксперт. Надежду вселяет только стоимость активов, которую сами украинцы часто в расчет не берут. «Если в начале нулевых наши квартиры, участки стоили незначительно, а зарплаты получали на уровне 100 долларов, то сегодня благодаря этому имуществу большинство украинцев стали миллионерами», - отмечает он.

Теперь дело за малым - научиться получать пассивные доходы, управлять этими активами и заботиться о старости, чего украинцы совсем не умеют, считает экономист. Склонны покупать то, что приносит расходы, а не доходы. «Украинец может купить автомобиль в кредит, чтобы несколько раз в год ездить в деревню, а остальное время просто платит за ее обслуживание и стоянку, - говорит он. - На Западе развитые схемы кооперирования, машина служит источником дополнительных доходов. BlaBlaCar пришел к нам оттуда». У нас скорее купят дорогой гаджет, чем сделают инвестиции в себя - выучат язык, получат еще одну профессию, чтобы капитализироваться на рынке труда. «Сидя на золоте - живя в центре столицы в больших квартирах - просят субсидий на оплату коммуналки. А могли бы сдавать дорогое жилье и арендовать себе скромнее, зарабатывая на этом, - объясняет Кущ. - Все это тормозит рост общественного богатства «. Хотя в государстве для этого инструментов действительно не хватает - только банковские депозиты и еще ОВГЗ.

Как оценить наше «обнищание»

Не надо рейтингов, чтобы каждый, кто ходит в магазины, уверенно ответил - да, цены выросли. И немало примеров приведет. Но статистика упрямая вещь и требует уточнений из более надежных источников или в соответствующих сравнительных данных, говорит Анна Харламова. По ее словам, точным зеркалом жизни населения служат сразу 8-9 основных экономических показателей, на которые она советует ориентироваться: индекс потребительских цен, индекс курса акций, уровень безработицы, дефлятор ВНП и ВВП (ценовой индекс), уровень инфляции, индекс длины юбки, индекс Биг Мака и индексы борща и вареников. «Хорошая альтернатива Numbeo - индекс лучшей жизни (оecdbetterlifeindex.org). Но, к сожалению, для Украины ОЭСР не рассчитывают индекс», - говорит Анна. Достаточно информативен Human Development Index (hdr.undp.org), Индекс развития человека, учитывающий ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования населения. А еще ежегодный рейтинг стран по качеству жизни от Международного журнала International Living. Он оценивает страны по 9 показателям, среди которых, например, культура и состояние окружающей среды. «Но Украина не в этом рейтинге, что тоже определенный признак, - говорит Харламова. - Вообще, если посмотреть на рейтинги, Украина в большинстве или отстает от мировых показателей, или вообще не представлена ​​на карте мировых индексов». Наша динамика очень незначительна по большинству индексов, говорит эксперт, то есть на самом деле заметных экономических успехов Украина не достигла. «По сравнению с последними годами есть незначительное улучшение, хотя иногда индексы фиксируют даже ухудшение уровня жизни в 2019 году по сравнению с 2015-м», - говорит доцент университета.

И вряд ли она улучшится в ближайшее время, считает Алексей Кущ, учитывая, что в Украине уже полгода наблюдаются все признаки промышленной рецессии. «Падение промышленности - 7,5% за 11 месяцев, курс доллара - спекулятивный, финансовая пирамида от Минфина и НБУ, может рухнуть в любой момент, - описывает ситуацию Олег Пендзин. - Нынешняя стабильность искусственная, иллюзорная, до определенной поры». А потом узнаем настоящую стоимость жизни в Украине.

...От себя добавим: о степени достоверности рейтингов и оценок тоже узнаем чуть позже.