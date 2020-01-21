Цены растут, зарплаты тоже, но мы убеждены, что не настолько же быстро. Пора учиться зарабатывать пассивно, по-европейски. А что это такое?
На днях популярный сайт numbeo.com, одна из самых полных онлайн-баз данных о потребительских ценах в разных уголках мира, опубликовал ежегодный рейтинг стоимости жизни в странах (Cost of Living Index by Country). Украина в его списках традиционно занимает места во второй сотне (всего изучили 132 страны). За последние годы жизнь у нас, как утверждает ресурс, заметно подорожала. Но различных рейтингов и индексов публикуется много, чуть ли не ежемесячно. Их данные путают рядового украинца. Как же разобраться, в каком состоянии наша экономика и уровень жизни? Следует ли из данных Numbeo, что из категории обнищавших мы перешли в «разбогатевшие»?
Конец эпохи «дешевых удовольствий»
По версии numbeo.com, среди 132 стран в рейтинге этого года Украина - на 107-м. Популярный ресурс на основе отзывов пользователей рассчитывает индекс продовольственных цен и покупательную способность, и ориентируясь на них, строит рейтинги «самых дорогих стран». Еще в 2018 году ресурс отводил нам 113-е, и всего за два года индекс продовольственных цен вырос с показателя 25,9 до 33, а покупательная способность при этом почти не изменилась (31,8 сейчас и 30,2 тогда). Интересно, что при этом Германия и Польша, например, откатились на несколько позиций, индекс продовольственных цен в них снизился на 9 и 5 единиц соответственно. Это не лучший, с точки зрения экономической науки, источник информации. Но впечатление о том, сколько стоит прожить неделю в Исландии или Индии, позволяет составить - над этим работают почти 500 тысяч корреспондентов. У нас, получается, становится все дороже. Хотя украинский потребитель чувствует себя растерянным. Почему цены и рейтинги растут, когда доллар падает? Это нам вообще выгодно или нет?
В соцсетях уже давно говорят, что продукты в супермаркетах Польши, Венгрии, Словакии вовсе не дороже, чем в украинских. Что некоторые категории у нас стоят, как в Испании, Германии или на Кипре, при этом еще и качественные. Дорогая жизнь и низкие зарплаты в противовес европейскому благосостоянию - вообще любимая тема украинцев. «Впечатления у людей верные - цены стали европейскими, - подтверждает экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. - Недавно сравнивали цены в супермаркетах и на оптовых рынках Польши и Украины - по всем позициям польские цены ниже». Это одно из последствий вхождения в зону свободной торговли с ЕС, считает эксперт, естественный процесс, который еще не завершился. Но не мерило стоимости жизни в Украине.
Ничего удивительного в позициях Украины в рейтинге нет, считает эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ: 2018-2019 стали годами восстановления доходов и платежеспособности после системного глубокого кризиса 2014-2015 годов. «Для внешнего наблюдателя, измеряющего динамику несколькими годами, это кажется мощным ростом доходов», - говорит он. Зарплаты в Украине росли на 15-20% ежегодно при росте ВВП всего на 3-3,5%, что ненормально для Запада, где темпы развития доходов и экономики идут рядом. «Поэтому для иностранцев, которые не анализируют специфику каждой страны рейтинге, это - настоящий прорыв, - объясняет Кущ. - А в Украине на самом деле еще не восстановился докризисный уровень. К прежним доходов мы только подходим и то за счет ревальвации гривни в 2019-м». Конечно, если взглянуть на долларовый эквивалент - зарплаты украинцев выросли ощутимо.
Но параллельно и жизнь для иностранцев в Украине стала дороже, и это как раз показывают данные numbeo.com, считает эксперт. Это заметно по туристической статистике - еще в 2017-18 годах был рост наплыва туристов, а с 2019-го бюджетные гостиницы, хостелы Киева отмечают, что заполняемость начала сокращаться. «Несколько лет назад для иностранцев здесь все было дешево, 100 долларов были огромной суммой. А теперь, учитывая низкий уровень сервиса в стране, она стала для них достаточно дорогой, - объясняет Алексей Кущ. - Туризм «за дешевыми удовольствиями» постепенно спадает».
Как понять, густо ли в кармане
Хотя исследования ресурсов вроде numbeo.com достаточно адекватно отражают текущее состояние цен в стране, они все-таки часто опираются на случайный опрос, говорит Анна Харламова, кандидат экономических наук, доцент кафедры КНУ им. Шевченко.
100-процентно ориентироваться на такой источник не стоит, если хочешь понимать, как на самом деле дела в государстве. Для украинцев понятие стоимости жизни, платежеспособности - не в абсолютных цифрах, а в плоскости поведенческой экономики, считает Алексей Кущ. На наше восприятие состояния собственного кармана велико влияние фантомных болей прошлых лет. «Было время, когда уровень жизни рос, люди закрепили в памяти именно те высокие стандарты, - объясняет он. - Сейчас в обществе социально-психологическая фрустрация, боль не дает двигаться вперед». Отсюда и пространство для манипуляций нашим сознанием: если нажать на нужные кнопки, украинец будет считать себя обедневшим, а не сумевшим пережить глубокий государственный кризис относительно без потерь.
Япония или Южная Корея встали из полной разрухи, богатели постепенно, поколение за поколением, приводит пример эксперт. Держа в памяти полную разруху, граждане имели ощущение постоянного улучшения жизни. «В Украине же нездоровая цикличность уровней доходов бросает людей из холода в пламя и не дает сформироваться объективному восприятию реальности», - говорит Кущ.
Дороже жизнь стала или дешевле, надо судить по соотношению доходов к ценам, считает Олег Пендзин. «Наиболее показательны расходы семейного бюджета на питание, - говорит экономист. - Еще два года назад средняя семья тратила 51% на продукты, сегодня - 45-46%, и с этой точки зрения соотношения доходов к ценам немного выровнялось». Но европейская семья тратит на питание всего 12-18% доходов при том, что в Польше средняя зарплата - около 1200 долларов, а в Украине - 440-445. Кому дороже живется? «Говоря о показателях стоимости жизни, надо вспомнить, что в последние годы реальная зарплата заметно росла (в 2019-м - на 14-15%), - обращает внимание экономист. - В то же время социальные выплаты увеличивались, едва поспевая за уровнем инфляции». И получилось имущественное расслоение общества: кто имеет хорошую работу, стал жить немного лучше, а пользователи государственных соцгарантий зажили беднее (и тратят не 45, а около 60% дохода на питание). Богатый съел курицу, бедный - ничего, а статистика отметила, что обоим досталось по половине курицы, резюмирует Пендзин.
А в целом по стране серьезных улучшений нет и не предвидится, в бюджете до конца года заложен прожиточный минимум 2100 грн. «Фактический прожиточный минимум, рассчитанный по трем корзинам - 4200-4300 грн, - говорит Олег Пендзин. - А исходя из обязательств, взятых Украиной при присоединении к стандартам Международной организации труда, в корзине еще должны быть расходы на аренду жилья и образование. И тогда минимум должен достичь 5500 грн». Поэтому в этом году у получателей социальных выплат, рассчитанных на основе прожиточного минимума 2100, похоже, будет впечатление, как у интуристов - все в Украине дорожает, покупательная способность на месте.
Не так бедный, как неумелый
По всем экономическим признакам, Украина вполне официально среди бедных стран, но есть факторы, которые вносят существенные коррективы в оценку нашего статуса, считает Алексей Кущ. «Я бы назвал их поправочными коэффициентами. Например, теневая экономика, самообеспечения населения (от кустарного производства до заработков за границей), - перечисляет он наши «активы». - Люди частично повышают стандарты жизни собственными инициативами, чего не отражает статистика». Играют роль остатки советской, некогда мощной инфраструктуры (транспорт, энергетика, гидросистемы), что дает Украине преимущества по сравнению с африканскими, азиатскими тоже бедными странами - дешевую электроэнергию, например. «Плюс подавляющее большинство населения (процентов 90%) являются собственниками, совладельцами жилья, хозяйств, тогда как в Европе домовладельцев всего процентов 49, - говорит экономист. - И это все субъективные факторы благосостояния, которые трудно статистике охватить». Отсечь их и начать ориентироваться исключительно на зарплаты и пенсии - и мы на уровне Бангладеш. Хотя на самом деле ресурсы, чтобы не умереть с голоду, всегда есть.
И наши уникальные факторы - залог стабильного благосостояния - пока под угрозой. Пока наша сила, по словам Алексея Куща - в масштабности страны и большом внутреннем рынке, советском инфраструктурном наследии и структурированном агросекторе. Но эффект масштабности исчезает вследствие трудовой миграции и оккупации части территорий, инфраструктура почти полностью амортизирована, а открытие рынка земли в предложенном формате означает потерю аграрного разнообразия, которое до сих пор обеспечивало продуктовую безопасность. «Будет страна с монокультурами - рапсом, соей, подсолнечником, кукурузой, а большинство продуктов питания начнем импортировать», - делает вывод эксперт. Надежду вселяет только стоимость активов, которую сами украинцы часто в расчет не берут. «Если в начале нулевых наши квартиры, участки стоили незначительно, а зарплаты получали на уровне 100 долларов, то сегодня благодаря этому имуществу большинство украинцев стали миллионерами», - отмечает он.
Теперь дело за малым - научиться получать пассивные доходы, управлять этими активами и заботиться о старости, чего украинцы совсем не умеют, считает экономист. Склонны покупать то, что приносит расходы, а не доходы. «Украинец может купить автомобиль в кредит, чтобы несколько раз в год ездить в деревню, а остальное время просто платит за ее обслуживание и стоянку, - говорит он. - На Западе развитые схемы кооперирования, машина служит источником дополнительных доходов. BlaBlaCar пришел к нам оттуда». У нас скорее купят дорогой гаджет, чем сделают инвестиции в себя - выучат язык, получат еще одну профессию, чтобы капитализироваться на рынке труда. «Сидя на золоте - живя в центре столицы в больших квартирах - просят субсидий на оплату коммуналки. А могли бы сдавать дорогое жилье и арендовать себе скромнее, зарабатывая на этом, - объясняет Кущ. - Все это тормозит рост общественного богатства «. Хотя в государстве для этого инструментов действительно не хватает - только банковские депозиты и еще ОВГЗ.
Как оценить наше «обнищание»
Не надо рейтингов, чтобы каждый, кто ходит в магазины, уверенно ответил - да, цены выросли. И немало примеров приведет. Но статистика упрямая вещь и требует уточнений из более надежных источников или в соответствующих сравнительных данных, говорит Анна Харламова. По ее словам, точным зеркалом жизни населения служат сразу 8-9 основных экономических показателей, на которые она советует ориентироваться: индекс потребительских цен, индекс курса акций, уровень безработицы, дефлятор ВНП и ВВП (ценовой индекс), уровень инфляции, индекс длины юбки, индекс Биг Мака и индексы борща и вареников. «Хорошая альтернатива Numbeo - индекс лучшей жизни (оecdbetterlifeindex.org). Но, к сожалению, для Украины ОЭСР не рассчитывают индекс», - говорит Анна. Достаточно информативен Human Development Index (hdr.undp.org), Индекс развития человека, учитывающий ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования населения. А еще ежегодный рейтинг стран по качеству жизни от Международного журнала International Living. Он оценивает страны по 9 показателям, среди которых, например, культура и состояние окружающей среды. «Но Украина не в этом рейтинге, что тоже определенный признак, - говорит Харламова. - Вообще, если посмотреть на рейтинги, Украина в большинстве или отстает от мировых показателей, или вообще не представлена на карте мировых индексов». Наша динамика очень незначительна по большинству индексов, говорит эксперт, то есть на самом деле заметных экономических успехов Украина не достигла. «По сравнению с последними годами есть незначительное улучшение, хотя иногда индексы фиксируют даже ухудшение уровня жизни в 2019 году по сравнению с 2015-м», - говорит доцент университета.
И вряд ли она улучшится в ближайшее время, считает Алексей Кущ, учитывая, что в Украине уже полгода наблюдаются все признаки промышленной рецессии. «Падение промышленности - 7,5% за 11 месяцев, курс доллара - спекулятивный, финансовая пирамида от Минфина и НБУ, может рухнуть в любой момент, - описывает ситуацию Олег Пендзин. - Нынешняя стабильность искусственная, иллюзорная, до определенной поры». А потом узнаем настоящую стоимость жизни в Украине.
...От себя добавим: о степени достоверности рейтингов и оценок тоже узнаем чуть позже.
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