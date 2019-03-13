Киев замыкает третью четверть рейтинга Mercer по уровню качества жизни - город занял 173-ю позицию из 231-й. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании Mercer, сообщает 112 Украина.

Исследователи оценивали города по таким критериям, как досуг, коммунальные услуги и транспорт, социокультурная среда, образование, медицинское обслуживание, политическая и социальная среда, природа, жилье, экономическая обстановка, доступ к потребительским товарам.

Наиболее безопасными назвали столицу Австрии Вену, швейцарский город Цюрих и канадский Ванкувер.

В этом году компания создала рейтинг наиболее безопасных городов. Его возглавил Люксембург, наиболее небезопасным назвали сирийский Дамаск.

Города оценивали по уровню внутренней стабильности, криминала, позиции правоохранительных органов, ограничениям личной свободы. Также принимали во внимание свободу слова и наличие цензуры в СМИ.