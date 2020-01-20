Президент Владимир Зеленский отмечает, что вопрос религии для него очень личный. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel, сообщает «Украинская правда».

На вопрос о семье глава государства сказал, что рос не в ортодоксальной, а «обычной советской еврейской семье». Зеленский отметил, что «большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными и религии в советском государстве как таковой не было».

«Когда я был мальчиком, у меня было одно отношение, сейчас – другое. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение об этом. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и в местах, где я чувствую себя комфортно», – заявил он.

Зеленский подтвердил, что в Украине нет антисемитизма: «У меня еврейская кровь. Я - президент. Никому нет до этого дела. Никто об этом не спрашивает», – подчеркнул он.