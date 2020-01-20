Бывший спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик не исключает, что конфликт на Донбассе будет заморожен по примеру приднестровского на десятилетия.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Не исключаю», - сказал Сайдик, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что конфликт на Донбассе будет заморожен до состояния приднестровского.

Дипломат отметил, что в каких-то аспектах это уже есть.

«Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье», - пояснил он.

По словам Сайдика, «приднестровизация» Донбасса не полезна ни Украине, ни России.

«Здесь территория намного больше и больше населения — уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?» - задался он вопросом.