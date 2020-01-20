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В рейтинге инновационных экономик мира 2020 среди 60 стран Украина заняла 56 место, опустившись по сравнению с предыдущим годом на три позиции. Рейтинг составило финансовое издание Bloomberg, передает 112 Украина.

Уже восемь лет издание анализирует экономику 60 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии, а также некоторых стран Африки.

Впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить Южную Корею и занять первое место, сдвинув конкурента на второе. Третье место досталось Сингапуру.

Швейцария и Швеция оказались в пятерке лидеров. Израиль, Франция и США вошли в 10-ку. Россия поднялась на одну позицию и заняла 26 место, в то время как Польша сдвинулась на три пункта вниз – на 28 место.

Отмечается, что рейтинг составляется на основе анализа данных об исследованиях и разработках в сферах услуг, промышленности, производительности и активности в международных разработках.
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