Бої за Донецький аеропорт – одні з найзапекліших у війні на сході України – тривали з травня 2014-го до 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики й волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ і проросійським бойовикам, затято відстоюючи рідну землю. Звитяжна оборона летовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне ймення «кіборги».

У культовому фільмі Рідлі Скотта американський спецпризначенець «Чорний яструб» каже: «У пеклі не можна бути героєм, і від тебе цього не вимагають, але інколи так виходить…» Наші «кіборги» знають цю істину не з кіно. Хоча ворог атакував аеропорт щодня, цей форпост лишався неприступним. Там герої стояли за Україну на смерть…

Нині медіа подають різну інформацію щодо кількості загиблих і поранених учасників цієї героїчної оборони. Про обставини смерті героїв ДАПу, які мають глобальне історичне значення, взагалі поширюється надто суперечлива інформація. Національний військово-історичний музей України, дослідивши низку джерел службового характеру, відомості з відкритих джерел, оприлюднив остаточні цифри і хроніку бойових втрат. Захищаючи Донецьке летовище полягли 100 військових, понад 300 зазнали поранень. Аби вшанувати звитяжців, АрміяInform пропонує ознайомитись із таймлайном знакових подій оборони ДАПу, іменами загиблих і спогадами живих героїв…

ПОЧАТОК ОБОРОНИ. ПЕРШІ БОЙОВІ ВТРАТИ

У березні 2014-го, під час трагічних подій на Кримському півострові, до охорони Донецького аеропорту залучили військовослужбовців ЗСУ зі складу 3-го окремого полку спецпризначення та 95-ї окремої аеромобільної бригади. 17 квітня 2014-го проросійські бойовики вперше спробували захопити аеропорт, а 6 травня всі польоти через летовище припинилися.

Друга спроба противника взяти під контроль ДАП відбулась 26 травня. У новий термінал зайшли підрозділи російських військ і бойовиків. Унаслідок добре скоординованих дій наші спецпризначенці й десантники, які перебували в старому терміналі, витіснили ворога із займаних позицій. Троє наших бійців зазнали поранень. За підтвердженими даними, окупанти втратили 36 поплічників убитими. Аеропорт перейшов під контроль сил АТО. До летовища увійшов підрозділ 72-ї бригади ЗСУ.

Після бою 26 травня протягом всього літа на летовищі не відбувалося значних вогневих сутичок. Перестрілки мали короткочасний та епізодичний характер. 10 липня 2014-го противник обстріляв із мінометів позицію зенітників 72-ї бригади. Один воїн загинув. За кілька днів ще один наш захисник помер від ран. Українська армія зазнала перших бойових втрат в Донецькому аеропорту.

У Мінську — «мир»! В аеропорту вогонь спалахує з новою силою

Всупереч Мінським домовленостям, з вересня 2014 року в аеропорту розпочалися важкі бої. Українські військовики утримували старий і новий термінали. Контроль над районом, прилеглим до летовища, поклали на 2-у батальйонно-тактичну групу 93-ї окремої механізованої бригади, підрозділи 3-го окремого полку спецпризначення і 74-го окремого розвідувального батальйону. Також оборону тут посилили добровольці з «Правого сектору» та бійці 79-ї й 95-ї аеромобільних бригад ЗСУ.

Опорним пунктом сил АТО стало селище Піски — через нього захисникам аеропорту поставляли провізію й боєприпаси, відбувалася ротація. У цьому ж селищі розгорнули артилерію вогневої підтримки.

Перебуваючи в оточенні та під обстрілами, наші бійці взяли в полон 7 військових російської армії, зокрема офіцера-артилериста. Окупанти накривали позиції сил АТО з артилерії й мінометів — до 50 обстрілів щодня.

З п’ятої ранку 14 вересня зав’язався дуже важкий бій на позиції «Єнот». На ній були військові 93-ї бригади й добровольці «Правого сектору». Противник використовував артилерію, міномети 82-го і 120-го калібрів, бойові машини піхоти й танки. Того дня загинули два офіцери 3-го окремого полку спеціального призначення капітан Олег Кулигін та старший лейтенант Євген Подолянчук.

15 вересня сили АТО в районі аеропорту знищили 12 бойовиків.

БІЙ З ДВОМА РОСІЙСЬКИМИ ТАНКАМИ Т-72

28 вересня 2014-го відбулися два бої, у яких загинули 9 та поранено 14 військовослужбовців. Крім того, від ворожого вогню втрачено дві машини БТР-80. Один із загиблих, офіцер 93-ї бригади капітан Сергій Колодій, був нагороджений званням Героя України (посмертно). Проти української сторони діяли два танки Т-72. Одного з них знищив екіпаж Героя України Євгена Межевікіна.

3-6 жовтня проросійські бойовики здійснили кілька спроб штурму Донецького аеропорту. У цих боях загинули 11 українських бійців (по три з 3-го окремого полку спецпризначення і 1-ї окремої танкової бригади, по два з 95-ї окремої аеромобільної бригади та «Правого сектору», один – з 79-ї окремої аеромобільної бригади).

У боях навколо летовища наприкінці вересня – у першій половині жовтня головну роль відігравали десантники 79-ї та 95-ї бригад. Крім того, брали участь військовослужбовці 3-го полку спеціального призначення, 1-ї танкової та 93-ї механізованої бригад, 91-го інженерного полку, бійці «Правого сектору».

БІЙ ЗА СТАРИЙ ТЕРМІНАЛ

Зі спогадів командира загону спецпризначення третього полку спецназу полковника Трепака («Редут»):

«Із 28 вересня ворог ішов лавиною. 29, 30 вересня і 1 жовтня бої тривали на першому поверсі старого терміналу. Тільки 1 жовтня після бою сім тіл противника залишилося лежати в коридорах. У нас за цей період – жодного пораненого. 3 жовтня один із підрозділів бойовиків підійшов впритул до того місця, де були хлопці, кинули димові шашки, приміщення наповнилося димом… У тому ж бою брали участь 12 моїх хлопців з роти охорони, троє з них задихнулися від газу, а бійці «Правого сектору» Сергій Андрєєв («Каспер») і Святослав Горбенко («Скельд») загинули від вогнепальних поранень. У той день було багато поранених, ми відправили БТРи з ними. Причому завантажували машини прямо під час бою, навколо літали кулі… І тільки в ніч з третього на четверте я вивіз тіла загиблих, серед яких і Святослава. Але поки йшов бій, не знав, що його вже немає. Постійно викликав його: «Гренадер», «Гренадер»! Та рація мовчала. Потім хлопці мені сказали: «Сергійовичу, не кричи, немає його».

У ніч з 8 на 9 жовтня 2014-го російсько-окупаційні війська здійснили ще одну спробу захопити аеропорт. Уранці 9 жовтня через пункт пропуску «Ізварине» з Росії входить чергова колона техніки. Довезені набої перекидають у район ДАПу. Це близько 50-60% усіх мінометних мін, артилерійських та реактивних снарядів, що прибувають із РФ.

12 жовтня п’ятий Президент України Петро Порошенко повідомив:

«Наші відважні воїни героїчно тримають оборону Донецького аеропорту, який вже став символом мужності і героїзму. З вражаючими мужністю і відвагою. Українськими кіборгами прозвали вороги цих героїв. Карбувати їхній подвиг в літописі української бойової слави треба буде золотими літерами…»

Путін закликав українців покинути аеропорт. «Кіборги» у відповідь зруйнували базу бойовиків

Увечері 21 жовтня ворожі батальйони «Оплот» і «Восток» двічі штурмували аеродром, але зазнали втрат і відступили. Станом на ранок зазначені бандформування тимчасово призупинили участь в активних бойових діях. Окупанти проходять доукомплектування й поповнення бойовою технікою, завезеною із Росії.

22 жовтня збройні формування противника намагалися штурмувати диспетчерську вежу. Президент РФ Володимир Путін заявив, що, згідно з його точкою зору, мотивуючи це Мінськими домовленостями, українські війська мають залишити аеропорт у Донецьку.

27 жовтня українські військові провели успішну операцію з ліквідації терористичної бази поблизу летовища. Танкісти на 4-х танках виїхали на бойове завдання й зрівняли із землею базу бойовиків, розміщену в гіпермаркеті біля аеропорту.

Листопад 2014-го: Українські прапори. Бої за старий термінал. Оборона нового терміналу

2 листопада військові повністю зачистили одне з приміщень нового терміналу — на другому поверсі раніше були бойовики. Згодом зведені підрозділи десантників і розвідників підняли над аеропортом три українські прапори під постійним обстрілом з важкої артилерії і «Градів». Водночас на околицях аеропорту поблизу села Спартак і Піски знищили дві позиції бойовиків.

14 листопада прихильники «русского міру» обстріляли українську колону біля села Первомайське Ясинуватського району. Наші військові виходили на ротацію і втрапили в засідку. Загинули вояки 28-ї бригади ЗСУ.

16 листопада сили АТО розгромили чергове угруповання бойовиків, що штурмувало ДАП. Знищено 23-х бойовиків, ще 27 поранено.

29 та 30 листопада 2014-го відбувся штурм старого терміналу аеропорту. Оборону тримали бійці 93-ї окремої механізованої та 79-ї окремої аеромобільної бригад. Унаслідок боїв двоє наших військових загинули. Українські військові залишили приміщення старого терміналу та закріпились на території нового. Ось що згадував один із учасників його оборони:

«Увечері «Майк» (командир 1-го батальйону 79-ї бригади ЗСУ Максим Миргородський) наказав відходити двома групами: перша виносить поранених, друга — їх прикриває. Від терміналу залишилися одні руїни, він горить. Ті 50 метрів видалися «дорогою життя». Винесли поранених. Ікону Ісуса Христа, яка нас оберігала, теж узяли з собою. На вулиці якраз випав білий сніг…»

Грудень. На передовій — 90-й батальйон

У період з 30 листопада й до 11 грудня в Донецькому аеропорту відбулася ротація «кіборгів». Українські позиції зайняли бійці 90-го аеромобільного батальйону, який увійшов до складу новосформованої 81-ї аеромобільної бригади. Усі бої першої половини грудня довелося вести воїнам цього славнозвісного батальйону.

10-11 грудня за чергового «перемир’я» бандугруповання 4 рази обстріляли українських оборонців. За кілька днів, під час доставки конвоєм необхідних речей для захисників аеропорту, бойовики відкрили вогонь по нашій колоні. Той зухвалий напад «кіборги» відбили.

У середині грудня в ДАПі зруйновано старий і новий термінали. Проте наші продовжують тримати оборону й успішно відбивають атаки ворога. Серед воїнів 81-ї чимало вояків, які відзначилися героїзмом під час захисту летовища. Десантники бригади – останні, хто тримав аеропорт і виходив з нього. Саме військовослужбовці 81-ї бригади ЗСУ взяли участь у фінальних – найтрагічніших боях за Донецький аеропорт у січні 2015 року.

2015 рік. «Новорічне» протистояння. Хроніка вирішальних битв…

1 січня 2015-го бойовики зі штурмом намагалися прорватися в новий термінал, але після запеклого кількагодинного бою з втратами їх відкинули. Під час «новорічного» зіткнення загинув український захисник десантник 80-ї аеромобільної бригади Любомир Подфедько. Під ногами в Любомира розірвалася граната.

Спогади кіборга Ростислава Смуся:

«Друга моя ротація припала якраз на Новий рік. 31 грудня о 23:00 нас почали «вітати». З Нового року практично цілодобово точилися бої. Першого січня в нас були «двохсотий» і два «трьохсотих». Єдине місце, яке не обстрілювали – між вежею і нами. Метеовежу утримували 17 бійців 93-ї окремої механізованої бригади».

У ніч на 11 січня з Донецького аеропорту евакуйовано 6 поранених «кіборгів». Російські бойовики впродовж ночі двічі обстріляли з гранатометів новий термінал, з реактивної артилерії – метеовежу.

13 січня через масовані ворожі обстріли обвалилась диспетчерська вежа аеропорту, яка в народі стала символом його оборони. Того ж дня бойовики знову висунули «кіборгам» ультиматум — піти до 17:00 з нового терміналу. Якщо цього не зроблять, то їх знищать. Наші хлопці — вибрали бій! Внаслідок невдалої атаки 13 січня загинуло понад 250 російських військових і бойовиків. Горілими останками російських солдатів були завалені рубежі вздовж лінії оборони. Українські бійці продовжили контролювати територію.

ВОНИ ПРОТРИМАЛИСЯ ДО КІНЦЯ…

Остання ротація у ДАПі відбулася в ніч з 13 на 14 січня 2015 року. Цього дня бійці з 7-ї та 9-ї рот 80-ї окремої аеромобільної змінили солдатів 93-ї бригади ЗСУ. Але – не всіх. Четверо воїнів вирішили лишитись до кінця.

Боєць 93-ї бригади Євген Ковтун про добровольців його частини, які відмовились евакуйовуватись:

«У день, коли вони повинні були виїхати, я перед відходом на пост з усіма своїми попрощався, бо, в принципі, вже все зрозуміло було. Коли повернувся – виявив, що троє з них сидять на місці і п’ють чай. Запитав у них, чому вони не виїхали, адже термінал вже був у вогні. Один мені відповів: «Знаєш, Женя, ми вирішили, що або вийдемо всі, або не вийде ніхто». Ці троє загинули на 22-й день безперервних боїв за аеропорт. Вони протрималися до кінця…»

Бій на території терміналу. Газова атака

15 січня в аеропорту почалася конкретна бійня. До наших оборонців пробивається підкріплення. ОБСЄ закликало всі сторони негайно припинити бойові дії й вивести важке озброєння і збройні загони з летовища. Найгарячіше стало 16 січня. Бій тривав з 6-ї ранку до 2-ї ночі.

Спогади військовослужбовця 80-ї бригади ЗСУ Ярослава Гавянця:

«Нас було близько 60-70 осіб. У той момент ми виявились в оточенні. Коли противник розвалив вежу та східну частину терміналу, то отримав доступ на перший поверх. Коли танком пробили південну сторону, то забралися на 3 поверх. Ми ж були на другому. Того дня нас закидали газом, через що вимушено відійшли на край терміналу, де був доступ наскрізного повітря. Протигазів не було, бо ніхто не сподівався, що застосують газ. Так ми залишилися на території 50х50 метрів, стали в кільце, посередині встановили боєкомплект і працювали: одні відстрілювались, інші чистили автомати, решта заряджали набої. На той момент у нас було кілька бойових втрат, адже стріляли танки, РПГ. Однак «викурити» нас бойовики не могли…»

Також у ніч з 16 на 17 до нового терміналу прибуває підкріплення від 90-го окремого аеромобільного батальйону у складі 15 осіб, які одразу долучаються до бою. 17 січня «кіборги» відбили в бойовиків частину території аеропорту, завдавши їм втрат, евакуйовано 23 поранених українських бійців та вивезено тіла трьох загиблих.

Як шестеро «кіборгів» вежу тримали

19 січня в Генштабі ЗСУ заявили: ситуацію в аеропорту контролюють «кіборги». Президент Порошенко заявив, що дав доручення одноразово відповісти на атаку ворога, оскільки ті не давали винести загиблих і поранених з-під обстрілу. Того дня бойовики підірвали частину перекриття другого поверху, де перебували українські військові. Станом на першу половину дня в бою загинув один український воїн, ще 10 зазнали поранень. Згодом було вщент зруйновано диспетчерську вежу керування польотами, яку героїчно тримали всього шестеро кіборгів 90-го окремого аеромобільного батальйону. Після вибухів у новому терміналі розпочався сильний масований наступ з усіх боків. Утім українські захисники продовжували героїчно захищати руїни вежі.

Як вцілілі «кіборги» покинули зруйноване летовище

20 січня 2015-го… В аеропорту тривають жорстокі бої. Злітно-посадкова смуга повністю виведена з ладу, а українські підрозділи продовжують завдавати бойовикам важких втрат у живій силі та техніці.

21 січня російсько-окупаційні війська підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту, серед українських військових були загиблі й поранені. Новий і старий термінали та вежа повністю знищено.

Упродовж двох днів під лютою загрозою смерті бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону покинули руїни диспетчерської вежі, викликавши на себе вогонь «Градів». У період з 1-ї до 3-ї години, кількома групами новий термінал ДАПу залишили ще 13 вцілілих кіборгів.

Останнім, приблизно о 5.30 ранку, вийшов боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону з позивним Fly. Це були останні герої, які захищали Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф’єва.

У різний час в аеропорту й прилеглому селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79-ї, 80-ї, 81-ї, 95-ї окремих аеромобільних бригад, 93-ї окремої механізованої та 57-ї окремої мотопіхотної бригад, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», вояки Добровольчого українського корпусу й багато інших. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких – посмертно.

18-21 січня 2015-го внаслідок підриву терміналу ДАПу загинуло 58 «кіборгів», які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові.

21 січня 2015 року ухвалено рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу. Цей об’єкт повністю зруйнований і став непридатний для оборони.

Вічна пам’ять і слава захисникам України…