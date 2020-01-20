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Иранская олимпийская медалистка Кимия Ализаде, которая покинула страну по политическим мотивам, заявила немецким СМИ, что «была бы счастлива выступать за Германию» на нынешней Олимпиаде.

Об этом пишет Радио Свобода.

«Я надеюсь на тихую жизнь без проблем», – сказала 21-летняя спортсменка в интервью изданию Bild am Sonntag.

По данным издания, Ализаде находится в Гамбурге, и получила предложения от Бельгии, Болгарии, Канады и Нидерландов.

Летняя Олимпиада 2020 года пройдет с 24 июля по 9 августа в Токио.

Ализаде стала частью спортивной истории Ирана в 2016 году, когда на Олимпиаде в Рио выиграла бронзовую медаль по тхэквондо.

О своем решении покинуть Иран она сообщила в инстаграме 11 января. «Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране, с которыми они играют годами», - написала спортсменка в соцсетях. «Я одевала все, что они мне говорили, и повторяла все, что приказывали. Каждое предложение, которое они приказывали, я повторяла. Никто из нас не имеет для них значения, мы просто инструменты», - подчеркнула она.

Ализаде добавила, что, хотя правительство использовало ее спортивный успех с политической целью, чиновники унижали ее замечаниями вроде: «Женщина не должна махать ногами».

Спортсменка опровергла, что ее пригласили в Европу или сделали заманчивое предложение.

Отказ Ализаде выступать за Иран произошел в момент, когда страну охватили протесты из-за крушения самолета украинской авиакомпании МАУ.
ForUm

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