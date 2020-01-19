С утра воскресенья, 19 января, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, оккупанты 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, несмотря на договоренности о бессрочном и всестороннем прекращении огня на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное вооружение.

Так, около 10:45 боевики из минометов 120-го калибра били по укреплениям украинских военных в районе населенного пункта Орехово. Уже в 11:20 оккупационные силы из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Новоалександровки.

«По предварительной информации, боевых потерь, вследствие этих прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашего государства», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 января на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военный, еще 10 воинов получили ранения.