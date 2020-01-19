Руководители военных разведок Украины и Венгрии договорились совместно выявлять угрозы мировой и региональной безопасности. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, Василий Бурба и Янош Береш договорились расширить взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности.

«Во время переговоров начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы с начальником Главного управления военной информации Венгерской Республики генерал-лейтенантом Яношем Берешем было достигнуто договоренностей по объединению усилий и расширению взаимодействия по укреплению региональной коллективной безопасности», - говорится в сообщении.

Договорились, что сотрудничество будет организовано по нескольким направлениям и в разных форматах партнерства. В частности, служащие разведок двух государств будут разрабатывать совместные аналитические оценки новых угроз безопасности в регионе и разрабатывать механизмы коллективного противодействия.

Бурба и Берешь также согласовали первоочередные совместные шаги возглавляемых ими ведомств, которые позволят повысить качество обмена информацией и уровень осведомленности структур безопасности НАТО.