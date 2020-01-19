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Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы, 18 января полиция арестовала 59 человек.

Как сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры, 33 человека находятся под стражей.

Как сообщается, на бульваре Ришар-Ленуар часть колонны протестующих отклонилась от согласованного с местными властями маршрута, при этом некоторые демонстранты начали поджигать урны и выброшенные новогодние елки.

Для того, чтобы угомонить радикально настроенных протестующих, стражи порядка применили слезоточивый газ, после чего осуществили задержания.

За день до этого, 17 января, в Париже около 30 противников президента Франции Эммануэля Макрона пытались попасть в театр Bouffes du Nord, где французский лидер смотрел спектакль вместе с женой Брижит. Об этом сообщает France24.

После попытки попасть в здание демонстрантов развернули силовики. Отмечается, что на несколько минут Макрона вывели ради мер безопасности, однако вскоре он имел возможность вернуться и досмотреть спектакль до конца.

Ранее сообщалось, что Лувр закрыли из-за протестов против пенсионной реформы.

Забастовки против пенсионной реформы продолжаются по всей Франции с 5 декабря 2019 года.
ForUm

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