В Иране исключают возможность любых переговоров по новой ядерной сделке, в силе остается соглашение от 2015 года.

Об этом сообщает Tehran Times.

Так, во время визита в индийский город Мумбаи министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф исключил возможность проведения переговоров с США и Европейским Союзом по новой ядерной сделке.

«В дальнейшем мы не будем вести переговоры о новом соглашении», — сказал он.

Напомним, США ввели новые санкции в отношении экспорта металла в Иран и против восьмерых иранских чиновников после обстрелов американских военных баз в Иране.