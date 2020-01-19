Члены палаты представителей США от Демократической партии направили в сенат 111-страничный документ, в котором содержится обоснование их требования вынести импичмент президенту Дональду Трампу.

Об этом говорится на сайте комитета по разведке Палаты представителей.

В документе Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство (украинскую власть).

«Президент Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод. Затем он попытался скрыть этот замысел, помешав Конгрессу расследовать его нарушения», — говорится в заявлении.

Также демократы подчеркивают, что импичмент президенту в США согласно конституции позволяется выносить в случае, когда лидер страны «совершает столь серьезные злоупотребления властью».

«Злоупотребление Президентом властью и нарушение закона угрожают национальной безопасности США и ставят под угрозу честность наших свободных и справедливых выборов. С помощью своего препятствия расследованию импичмента Палаты представителей президент Трамп попытался поставить себя выше закона и подорвал основополагающие конституционные принципы, на которых была основана наша нация», — говорится в тексте заявления.

Авторы обращения призывают Сенат воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить конституционную форму правления и президентские выборы в США в 2020 году. Также демократы заявляют, что Сенату следует «устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США».

Напомним, в Сенате США в четверг, 16 января, официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа.