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Амстердам запустил пилотную программу постепенного списания долгов для молодежи, чтобы помочь ей получить образование или устроиться на работу.

Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что программа заработает с февраля 2020 года. Для каждого ее участника назначат тренера, с которым они вместе составят план по выплате долга.

По плану, городской банк города будет договариваться с кредиторами амстердамцев для постепенного списания их долгов. Им выплатят по 750 евро долга каждого участника программы. Затем сумму помощи могут увеличить, если амстердамец поступит в университет или устроится на программу профессиональной подготовки.

«Долги приводят к значительному стрессу. А когда речь идет о молодежи, то долги часто определяют их будущее, — говорит заместитель мэра Амстердама Марйолейн Морманом. — Большинство этой молодежи начинает взрослую жизнь в долгах и из-за невезения или незнания оказывается в ситуации, когда они не могут обойтись без помощи. Вот почему мы собираемся помочь им, чтобы они могли начать новую жизнь».

По официальным данным, 34% амстердамцев в возрасте от 18 до 34 лет имеют долги.
ForUm

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