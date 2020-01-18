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В Киеве пассажир метрополитена совершил нападение на полицейского. Об этом сообщается на Facebook-странице столичной полиции.

Отмечается, что нападение произошло около 23:00 в пятницу, 17 января, накануне на станции киевского метро «Контрактовая площадь».

В частности, старший сержант полиции в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Он сказал мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта.

«На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил полицейского в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события», - указано в сообщении.

В полиции сообщают, что 44-летнего нападающего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Указано, что следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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