Делегации Украины и Грузии опротестовали в Международной морской организации (IMO) незаконную деятельность России в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

Украина и Грузия как члены IMO обратили внимание других государств-членов этой организации на противоправную деятельность России, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Совместный документ официальных Киева и Тбилиси поддержали делегации стран ЕС и США.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что Украина опротестовала незаконные действия РФ по расширению радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания в Азовском море и в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте министерства.

Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания в этом районе должны распространяться исключительно украинской радиостанцией НАВТЕКС-Бердянск, рассказал глава украинской делегации, заместитель постоянного представителя Украины при ІМО Виталий Мошковский.

Украина выразила протест в Лондоне во время заседания седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению Международной морской организации.

Когда будет рассмотрена жалоба — не сообщается.