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На сайте президента появилась петиция о возобновлении работы интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д.

«Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., так как многие из этих интернет ресурсов очень нужны для украинцев. Это информационно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировка считается нецелесообразной», - считает автор петиции Дмитрий Каминский.

Она собрала уже более 600 подписей.

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о санкциях против российских юридических лиц.

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях интернет-ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru.

Согласно указу, украинские интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к российским интернет-ресурсам, попавших в список санкций.

По данным Интернет-ассоциации Украины, с сентября 2016 года по сентябрь 2019 доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают «ВКонтакте», упала с 54% до 10%. Если судить по ежегодной динамике, в 2020 году падение продолжится.

Глава государства обязан рассмотреть петицию, если ее поддержат не менее 25 000 человек.
ForUm

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