Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований задержали прокурора одного из местных прокуратур Харькова во время получения им неправомерной выгоды в сумме 3,5 тысячи долларов США (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’ув пресс-службе Бюро, по предварительной информации, прокурор требовал от гражданина взятку в сумме 10 тысяч долларов за свою позицию в судебных прениях, при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. В дальнейшем уменьшил требования до 3500 долларов, во время получения «вознаграждения» прокурора задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.