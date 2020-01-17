В Тернополе на улице Троллейбусной местный житель обнаружил тело неизвестной молодой темнокожей девушки. Он вызвал скорую и полицию, сообщает пресс-служба облглавка.

Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось.

При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что погибшая - студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения.

В день бедствия она пришла к подругам взволнованная из-за проблем в университете. Студентка не знала, как об этом сообщить родителям.

Тело девушки нашли возле дома одногруппниц, а в их квартире прощальную записку. Одна из версий – потерпевшая выпила неизвестный яд.

Окончательная причина смерти будет известна после вскрытия. Данный факт внесен в Едрей в соответствии со статьей 115 УК. Продолжается следствие.