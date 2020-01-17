Многие боятся покупать дорогие замшевые туфли и считают их обувью «выходного дня». А кто-то просто освоил нехитрые правила ухода за бархатистым материалом и не ограничивает себя в выборе идеальной пары. Хотите относиться ко второй группе людей? В этой статье, мы, совместно с компанией «Обувь-Комплект», поделимся способами, как без особых хлопот ухаживать за замшевой обувью.

Как защитить обувь от воды и грязи

Замша – натуральный материал, который боится воды. Поэтому нежелательно носить такую обувь в дождливую погоду или мыть под проточной водой. Но если обувь все-таки намокла, перед чисткой ее нужно тщательно просушить. Для ухода используют специальную двухстороннюю щеточку и фланелевую тряпку. Так вы бережно удалите грязь с пористой поверхности.

Если ботинки сильно промокли, может отойти подошва. Для домашнего ремонта используйте клей Десмокол. Он склеивает поверхности из разных материалов, высыхает без разводов. Кроме того, клеящий состав устойчив к воздействию воды.

Обувь на фабрике пропитывается специальным водоотталкивающим составом, поэтому новая пара не так страдает от намокания. Со временем, когда слой пропитки уменьшается, нужно наносить на обувь специальное средство. Так создается невидимый искусственный барьер от влаги и уличной грязи, а туфли долго сохраняют привлекательный внешний вид.

Что такое пропитка для замши, и как ею пользоваться

Пропитку наносят по мере необходимости, примерно раз в месяц. Спреи Yochem или Salamander можно купить в обычном обувном или хозяйственном магазине. Распыляют состав на чистую поверхность обуви на расстоянии 15-20 см от изделия. Через 15 минут повторяют процедуру. Желательно делать это на ночь, за 7 часов до выхода на улицу. Дальше обувь оставляют сушиться, пока спрей глубоко впитается.

Если нанести пропитку на неочищенную поверхность, ворсинки замши слипнутся с грязью. Обувь будет испорчена.

Преимущества пропитки:

Защищает от воды, создавая ультратонкий слой на поверхности. Предотвращает въедание соли, которой посыпают дороги. Защищает от налипания грязи и появления пятен и разводов. Не забивает поры материала – обувь продолжает дышать. Подходит к любому цвету изделия.

Правила ежедневного ухода

Да, замшевая обувь требует ежедневного ухода, который включает:

удаление грязи

сушку

«поддержание красоты»

Внешнюю поверхность нужно очищать от пыли, реагентов и загрязнений. Для этого используют специальные щетки, фланелевые салфетки. Сразу после улицы нужно стряхнуть кусочки грязи с ботинок и протереть фланелью поверхность. Затем отполировать замш шелковой салфеткой и щеткой. Обувь следует хранить на полке, чтобы на нее не попадали пыль и шерсть домашних питомцев.

Самое популярное средство для очистки – пена. Ее равномерно наносят на изделие, слегка протирая тряпочкой. Такой способ ухода сохранит бархатистость и цвет замши дольше. Можно использовать не только покупные средства, но и сделать очищающий состав самостоятельно. Разведите немного нашатыря в мыльной воде (1:4). Полученной жидкостью протрите обувь. Потом влажной тряпкой удалите следы моющего средства и осушите салфеткой.

Ухаживать нужно и за молнией в сапогах. Застежка молния может заедать, если в нее попала соринка. В таком случае змейку следует почистить щеткой, а затем натереть мылом или парафином. Зимой замшевые сапоги нужно дополнительно просушивать и наносить водоотталкивающий спрей. Однако нельзя оставлять обувь под батареей или у электрического конвектора. Материал может пересохнуть, и пара быстрее износится.