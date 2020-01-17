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Европейский Союз настроен и дальше сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава. Об этом в комментарии hromadske сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

«У нас — и у меня лично — очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться», — сказал посол.

Он уточнил, что новости об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и объем сотрудничества между ЕС и украинским правительством.

«Внутренняя политика — это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии», — отметил Маасикас.

Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук  написал заявление об отставке после скандала с обнародованием якобы просушки правительственного совещания.
ForUm

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