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Бюджетный офис Белого дома нарушил закон, когда заморозил американскую военную помощь Украине.

Об этом заявила Счетная палата США, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

«Добросовестное выполнение закона не позволяет президенту подменять собственными политическими приоритетами те, которые Конгресс воплотил в законе», - говорится в отчете Счетной палаты США.

Несколько свидетелей, которые давали показания по делу импичмента, заявили, что президент Дональд Трамп приказал задержать критическую военную помощь Украине.

Напомним, Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.

29 августа 2019 года стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.

12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
ForUm

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