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Рост экономики Украины за 2019 год в целом будет близким к прогнозному показателю Национального банка Украины на уровне 3,5%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, сообщает УНИАН.

Он отметил, что в четвертом квартале рост экономики Украины замедлился. «В целом по году наш прошлый прогноз был 3,5%, и мы ожидаем, что если эта цифра и изменится в негативную сторону, то очень незначительно», - сказал Сологуб.

Как ранее сообщал ForUm, рост украинской экономики в III квартале 2019 года составил 4,1% в годовом исчислении, тогда как во II квартале этот показатель составил 4,6% г/г.
ForUm

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