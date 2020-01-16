В Одесской национальной научной библиотеке 15 января состоялись Рождественские чтения, которые были посвящены 1075-летию от начала правления княгини Ольги и 500-летию создания «Нобельского Евангелия» - старейшей рукописи Полесья.

Фото: Одесса

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в работе XIX Рождественских чтений приняли участие глава Синодальной комиссии «Церковь и культура», настоятельница Свято-Архангело-Михайловского монастыря игумения Серафима (Шевчик) и преподаватели Одесской духовной семинарии протоиереи Димитрий Предеин и Андрей Николаиди.

Перед началом работы собрания прозвучали классические музыкальные произведения известных композиторов в исполнении воспитанников одесской специализированной музыкальной школы имени профессора П. Столярского.

Чтения открылись вступительным словом Генерального директора библиотеки Ирины Бирюковой, которая раскрыла значение данного научного форума, много лет объединяющего представителей научной и творческой интеллигенции, богословов, священнослужителей, писателей, журналистов и деятелей культуры. Затем прозвучали выступления, связанные с заявленной тематикой.

Чтения организованы совместно Одесской епархией Украинской Православной Церкви и Одесской национальной научной библиотеки.

*** «Нобельское Евангелие», написанное в 1520 году в селе Нобель (ныне Заречненского района Ровенской области), сохранилось в единственном экземпляре, и оно старше на 41 год Пересопницкого, которое признано украинской Первокнигой. Находится Евангелие в Вильнюсе в библиотеке Академии наук Литвы.