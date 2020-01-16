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14 января Нацполиция совместно с Госпогранслужбой в рамках уголовного производства пресекла деятельность контрабандного канала доставки в Украину из Турции вероятно фальсифицированных лекарственных средств от онкозаболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, гражданин Украины – пассажир авиарейса сообщением «Анкара-Киев» пытался ввезти на таможенную территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата на сумму более 300 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении деятельности преступной организации, которая занималась изготовлением и реализацией на территории Украины и за ее пределами фальсифицированных лекарственных средств, продолжается.
ForUm

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