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15 января в зоне проведения ООС от пули снайпера погиб 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

«В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановое получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович. Он был старшим стрелком механизированного батальона», - сообщили в бригаде.

Отмечается, что Алексей дежурил, ожидая врага. И хотя был в средствах защиты, российский снайпер попал военному в лицо. Побратимы пытались быстро эвакуировать Кучкина, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло. Защитник умер.

Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковщины, парень был настоящим патриотом. Ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов. Всего месяц назад женился. От первого брака имеет сыночка-школьника.
ForUm

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