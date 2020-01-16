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Лидер украинской рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов, рассказал о том, что сегодня может объединить людей разных взглядов в Украине.

Фото: Карамазов / скрин, Ютуб

Об этом он сообщил в интервью «Витражи: о вере в красках» на YouTube.

«Все-таки люди при всем том, что они коллективные все и групповые, они все-таки одиночки. Каждый человек - одиночка. Вы вспомнили сегодня наш удивительный тур 2008 года группы "Братья Карамазовы", ДДТ, группы "С.К.А.Й". Я буквально вчера в эти рождественские дни говорил с Юрой Шевчуком по телефону, и в наших совместных поздравлялках, мы тоже вспомнили этот 2008 год, когда мы проехали по Украине. И говорить о том, что все было благостно во всех концах Украины, я бы такого не говорил. Я бы сказал, что Украина настолько разная и она настолько своеобразная, и это хорошо, что все доброе воспринимается в разных концах страны одинаково хорошо», - вспоминает Карамазов.

Он вспоминает, что музыканты переживали, как примут русскоязычные музыкальные группы во Львове.

«Но когда мы приехали на площадку, вся площадь подхватила "Что нам ветер да на это ответит"... Это пел не Шевчук, а площадь. И когда я забрался на сцену пели уже: "Наша маленькая стая уходит в небо". И тогда все вопросы языка куда-то отходили. Я очень надеюсь, что за прошедшие годы, ничего не поменялось, говоря о наших душах. Поменялось в мозгах, в телевизоре, в риторике. Погибло огромное количество людей. Совершенно другой разговор, кто послал их на смерть, во имя чего они сражались... Произошла трагедия, которая будет жить внутри нас не одно поколение», - сказал рок-музыкант. 

Олег Карамазов пожелал всем «любви друг к другу». А главным принципом жизни он назвал «жить так, чтобы говорить и глядеть в глаза человеку, было легко».
ForUm

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