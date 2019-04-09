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Лидер группы «Братья Карамазовы» призвал украинцев не участвовать в гонениях на Украинскую Православную Церковь.

Фото: Фейсбук

Продюсер и музыкант Олег Карамазов опубликовал 8 апреля в фейсбук соответствующее видеообращение к украинцам на фоне Голосеевского монастыря УПЦ. 

 

«Сейчас, как и сто лет назад, одурманенные политиками захватывают храмы, избивают святых отцов, раздирают тело Церкви. Остановитесь! Не берите грех на душу. Ничего не бойтесь, кроме Бога. Вы – православные», – сказал он.
ForUm

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