Российский и советский певец Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, собрался выступить с сольным концертом в Киеве.

«Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала», – сказал Сюткин в интервью российскому каналу, передает Апостроф.

На афишу концерта обратил внимание украинский шоумен Сергей Притула.

«Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма «блестяще»!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт во «Дворце Украина»? Минута пошла!» – написал шоумен в Facebook.

Пользователи активно комментировали публикацию Притулы.

Согласно информации на сайте Concert.ua, концерт Сюткина в Палаце «Украина» запланирован на 27 апреля.