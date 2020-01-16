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15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность, говорится в сводке ООС.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: возле Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета; два раза у Павлополя – из БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; неподалеку Авдеевки – из снайперской винтовки; вблизи населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельским – из крупнокалиберного пулемета.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно: вблизи со Светлодарском – из миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза у населенного пункта Орехово – из артиллерии калибра 152 мм - 6 снаряды, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Травневого.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
ForUm

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